Sivas'ta dağ keçisi sürüsü görüntülendi
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ın Kangal ilçesinde bir kişi, dağ keçilerini sürü halinde gezinirken cep telefonuyla kayda aldı.
KANGAL, SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde bir kişi, dağ keçilerini sürü halinde gezinirken cep telefonuyla kayda aldı.
Çetinkaya köyünde yaşayan İshak Kuşkaya, demir yolu kenarında gezinirken dağ keçileri gördü.
Kuşkaya, sürü halinde gezinen dağ keçilerini cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Kayıtta yaklaşık 20 dağ keçisinin dağlık bölgede gezdiği ve yiyecek aradığı görüldü.
AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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