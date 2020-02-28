Sivas'ta Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası yarışları nefes kesti

28.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:44

Sivas'ın parlayan yıldızı Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası yarışları nefes kesti.



Sivas Valiliği, Sivas İl Özel İdaresi, Türkiye Kayak Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas'ta Dağ Kayağı Gençler-Büyükler Türkiye Şampiyonası yarışları yapıldı. Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara çeşitli illerden erkek ve kız olmak üzere 44 sporcu katıldı. Yarışlar U16, U18, U20 ve +21 Senior kategorilerinde gerçekleştirildi. Havanın kar yağışlı ve sisli olması yarışmacıları bir hayli zorladı. Öte yandan dereceye giren sporcular milli takım aday kadrosunda yer alarak 1-2 Nisan'da İtalya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.



Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin farklı illerinden gelen 40'a yakın dağ kayağı sporcusu arkadaşlarımız yarıştı. Özellikle teknik ekip pistin ve dağın bu spor için uygun olduğunu belirtti. Biz de Dağcılık Federasyonu il temsilcileri olarak gücümüzün yettiği oranda bu etkinliğin yapılması için gayret ve çaba sarf ettik. İlimizi farklı spor dallarında tanıtmak konusundan verilen gayretlere bir destek de bizim federasyonumuzdan olsun diyerek bu faaliyeti Sivas'ta organize ettik" dedi.



Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü Erdal Emeç, "Yarışmalara Türkiye'nin çeşitli illerinden 44 erkek ve bayan sporcu katıldı. 5 ayrı kategoride yarışmalarımızı düzenliyoruz. Önceki gün rota, iz yapımı rota tanımadan sonra bugün yarışları yaparak bitiriyoruz. Kazananlar milli takım aday kadrosunda yer alacak. 1-2 Nisanda İtalya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecektir" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA