Sivas'ta Cumhuriyet Teknokent Yönetim Kurulu toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivas'ta Cumhuriyet Teknokent Yönetim Kurulu toplandı

04.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:13
Sivas'ta Cumhuriyet Teknokent Yönetim Kurulu toplandı

Sivas'ta bir araya gelen Cumhuriyet Teknokent Yönetim Kurulu, merkezin faaliyetlerini masaya yatırdı.

Sivas'ta bir araya gelen Cumhuriyet Teknokent Yönetim Kurulu, merkezin faaliyetlerini masaya yatırdı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden (SCÜ) yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Teknokent'te yılın son yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız başkanlığında düzenlenen toplantıya, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Altun, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Doç. Dr. Uğur Tutar ve Cumhuriyet Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Serdar Mercan katıldı.

Toplantıda, Ar-Ge yazılım üssü olma yolunda hızla ilerleyen Cumhuriyet Teknokent'in faaliyetleri ve gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandı.

Cumhuriyet Teknokent'in önemli çalışmalara imza attığını belirten Yıldız, "Teknokentimiz, hem sanayicilerimiz hem de akademisyenlerimiz için çok önemli bir merkez. Akademisyenlerimizin yaptığı bilimsel çalışmaların ürüne dönüşmesi açısından Teknokenti'n son derece önemli görevi var. Cumhuriyet Teknokent çalışmalarına inşallah 2021'de üstüne koyarak devam edecek. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Arda Turan Fatih Terim Mesut Bakkal Güven Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta Cumhuriyet Teknokent Yönetim Kurulu toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 14:14:21. #1.14#
title