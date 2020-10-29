Sivas'ta Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı tarihi binada ışık ve lazer gösterisi

Sivas'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı tarihi Atatürk ve Kongre Müzesi'nde ışık ve lazer gösterisi sunuldu.

Sivas'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı tarihi Atatürk ve Kongre Müzesi'nde ışık ve lazer gösterisi sunuldu.

Sivas Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk ve Kongre Müzesi olarak kullanılan tarihi binada gerçekleştirilen gösteri, büyük beğeni topladı.

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı 1923 yılına ithafen saat 19.23'te gerçekleştirilen etkinlikte, tarihi binaya Türk bayrağı ve çeşitli motifler yansıtıldı.

Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hijyen kurallarına uyarak tarihi binada gerçekleştirilen ışık ve lazer gösterisini ilgiyle izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde