29.10.2019 14:11

Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Sivas'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Kentteki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Salih Ayhan'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlandı. Tören programı ise İnönü Bulvarı üzerindeki Kongre Binası önünde gerçekleştirildi. Vali Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Yiğittürk ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tören aracıyla vatandaşların bayramını kutladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Tek bayrak, tek millet ve tek vatan düşüncesiyle kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyetimiz, Türk milletinin sonsuz varlığıyla ilelebet devam edecektir. Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı ve 108 gün milli mücadelenin merkezi olan Sivas, Cumhuriyet tohumlarının ilk atıldığı yerdir. Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve oradan genç Türkiye Cumhuriyeti'ne süren büyük yolculuğumuzu, 2023 hedeflerimizle taçlandıracak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da bir üst seviyeye çıkartacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023 hedeflerimize yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Bizler şehit ve gazilerimizin emaneti aziz vatanımıza, Türkiye Cumhuriyeti'ne kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız dedi.

Konuşmanın ardından il genelinde şiir ve resim dalında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Program, halk oyunları gösterisi ve ardından tören geçişi ile sona erdi. Törene vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, özellikle çocukların ön planda olduğu görüldü.

Kaynak: DHA