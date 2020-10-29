Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı bisiklet turuyla kutlandı
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı bisiklet turuyla kutlandı

29.10.2020 19:16 | Son Güncelleme: 29.10.2020 19:20
Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı bisiklet turuyla kutlandı

SİVAS'ta Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü bisiklet turu ile kutlandı.

SİVAS'ta Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü bisiklet turu ile kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi, Sivas'ta da kutlandı. Vali Salih Ayhan, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında valilik binasında tebrikleri kabul etti. Tebriklerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı' okundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde bisiklet turu düzenlendi.

Sivas Millet Bahçesi'nden başlayan turda, Türk bayrakları ile donatılan motosikletler, İnönü Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı güzergahına geçiş yaptı. Bisiklet turu, valilik ek binası önünde son buldu. Tur sırasında, "Vatan sana canım feda" ve "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde sloganlar atan bisikletliler ilgi çekti.


Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı bisiklet turuyla kutlandı
Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı bisiklet turuyla kutlandı
Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı bisiklet turuyla kutlandı
Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı bisiklet turuyla kutlandı
Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı bisiklet turuyla kutlandı
Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı bisiklet turuyla kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATLI

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