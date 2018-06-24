Sivas'ta 'Cumhur İttifakı' Sonuçları Birlikte Kutladı

Sivas'ta seçim sonuçlarının büyük oranda belli olmasıyla birlikte AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partililer sokağa dökülerek sevinç yaşadı.

Sivas'ta resmi olmayan sonuçlara göre 5 milletvekilinin 4'ünü alan 'Cumhur İttifakı' partileri mensupları, rakamların büyük oranda netleşmesiyle birlikte sokaklara dökülerek sevinç yaşadı. Seçim sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığı önünde kurulan dev ekrandan takip eden partililer daha sonra kent meydanına geçerek burada sonuçları kutladı. Ellerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayraklarını taşıyan kişiler meşaleler yakarak slogan attı. Partililerin sevinç gösterisine araç sürücüleri de konvoy yaparak eşlik etti.