Sivas'ta çöpten elde edilecek enerjiyle ısıtılacak topraksız cam seranın temeli atıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta belediye tarafından hayata geçirilecek topraksız cam sera projesi, 100 kişiye istihdam sağlayacak.

Vali Salih Ayhan, Seyfebeli mevkisinde düzenlenen törende, güzel bir eserin temelini attıklarını söyledi.

Kentte her alanda örnek projelere imza attıklarını belirten Ayhan, projenin tarımsal anlamda şehre değer katacağını ifade etti.

Ayhan, projenin istihdama da katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Örnek bir proje olduğunu da söyleyebiliriz. Üretim var, istihdam var, yenilik var, iş birliği var, koordinasyon ve vizyon var. Her bir temel bir umuttur, bir şehrin hayallerine, geleceğine dair güzel katkılardır. Emek verenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise şehre güzel bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ülke ve şehrin ekonomisine, istihdamına katkı sağladıklarını dile getiren Bilgin, "Bu proje ortak aklın, istişarenin, kurumlar arası koordinasyonun, üniversite şehir iş birliğinin, özel sektör kamu iş birliğinin en güzel örnekleri." dedi.

Bilgin, uygulamanın Türkiye'de ilk olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir ilk olan uygulama ile şehrimize modern sera kazandırıyoruz. Çöpten üretilen enerjinin çıkardığı ısıdan, yaklaşık 55 milyon liralık yatırımla ülke ekonomisine, şehrimize katkı sağlayacak güzel bir eseri kazandırıyoruz. Birçok ilde çöpten enerji üretilmesi yok, şehrimizde var. Biliyoruz ki dünyadaki kaynaklar sınırlı, suyumuz sınırlı, enerjimiz sınırlı. Dolayısıyla artan nüfusa karşı bu sınırlı kaynakları etkin kullanmanın yolu da içerisinde bulunduğumuz alanda yapılacak, çağın anlam ve önemini görerek yapılacak yatırımlardır."

Konuşmaların ardından, yaklaşık 55 dönüm arazi üzerinde kurulacak topraksız cam seranın temeli atıldı.

İlk etapta yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceği, modern tarımsal üretim tekniklerinin kullanılacağı serada, yıllık 2 bin 500 ton salkım domates üretilmesi hedefleniyor.