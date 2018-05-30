Sivas'ta Çöp Konteynerleri Yenileniyor

Sivas Belediyesi, kentteki çöp konteynerlerini yenilemek için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü uzun yıllar kullanılan ancak bugün ihtiyaca cevap vermeyen hem görsel hem de çevresel sıkıntı oluşturan çöp konteynerlerinin yerine yenileri yerleştiriyor.

İlk olarak şehrin ana arterlerinde gerçekleştirilen çalışma kısa zamanda 65 mahallenin tamamında yapılacak. Yeni nesil çöp konteynerleri sabit, aynı zamanda vatandaşın çöple temas etmeden temiz şekilde kullanımını sağlayacak.