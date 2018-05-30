Sivas'ta Çöp Konteynerleri Değişiyor

Sivas Belediyesi eski çöp konteynerleriyle yeni nesil çöp konteynerlerinin değişimine başladı.

Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü uzun yıllar Sivas'ta kullanılan ancak bugün ihtiyaca cevap veremeyen hem görsel hem de çevresel olarak sıkıntı oluşturan çöp konteynerlerinin yerine yeni nesil çöp konteynerleri yerleştiriyor.

İlk olarak şehrin ana arterlerinde gerçekleştirilen çalışma kısa zaman içerisinde 65 mahallenin tamamında yapılacak. Yeni nesil çöp konteynerleri sabit, aynı zamanda vatandaşın çöple temas etmeden temiz bir şekilde kullanımını sağlayacak. - SİVAS