Sivas'ta çölyak hastalarına ramazanda gıda yardımı
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Sivas'ta çölyak hastalarına ramazanda gıda yardımı

Sivas'ta çölyak hastalarına ramazanda gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas Belediyesi, kentte yaşayan çölyak hastalarına ramazanda glütensiz ürünlerden oluşan gıda paketi desteğinde bulundu.

Sivas Belediyesi, kentte yaşayan çölyak hastalarına ramazanda glütensiz ürünlerden oluşan gıda paketi desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurum bünyesindeki Glütensiz Gıda Satış Büfesi'nde düzenlenen programda ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi verildi.

Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Bilgin, sosyal belediyeciliğinde önemine vurgu yaptı.

Kentte 300'e yakın çölyak hastasının bulunduğuna dikkati çeken Bilgin, "Sağlık Bakanlığının standartlarına uygun güvenilir bir şekilde buradan çölyak hastası kardeşlerimize ürünlerini ulaştırıyoruz. Çocukların yüzündeki bir gülücük, onların yiyebildiği bir çikolata bizim milyonlarca lira harcayarak yapmış olduğumuz projeden daha değerlidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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