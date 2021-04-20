Sivas'ta, çölyak hastalarına glütensiz ramazan kolisi
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Sivas'ta, çölyak hastalarına glütensiz ramazan kolisi

Sivas'ta, çölyak hastalarına glütensiz ramazan kolisi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS Belediyesi'nce ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına özel glütensiz gıdalardan oluşan ramazan kolisi dağıtılacak.

SİVAS Belediyesi'nce ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına özel glütensiz gıdalardan oluşan ramazan kolisi dağıtılacak.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, glütensiz gıda bulmakta zorluk çeken çölyak hastaları için İnönü Bulvarı'nda hizmet verilen büfeyi ziyaret etti. Burada çölyak hastalarıyla bir araya gelen Başkan Bilgin, Sivas'ta 300'e yakın çölyak hastası olduğunu ve ramazan ayında aralarından maddi durumu iyi olmayan ailelerin belirlenip, glütensiz gıda kolisi dağıtılacağını söyledi.

Bilgin, "Özbelsan A.Ş. bünyesinde hiçbir kar amacı gütmeden tamamen insana dokunan, çocuklarımızın yüzünü güldürecek ailelerimizi rahatlatacak glütensiz gıda büfesi projesini hayata geçirdik. Yaklaşık 1 yıldır hizmette olan bu büfeyle her çeşit ürünü ve ihtiyaç olabilecek hangi ürün varsa güvenilir bir şekilde temin edip buradan ailelerimize ulaştırıyoruz. Çocukların yüzündeki bir gülücük, onların yiyebildiği bir çikolata bizim milyonlarca lira harcayarak yapmış olduğumuz bir projeden çok daha değerli olduğunu hissetmiş olduk. Bundan sonra da inşallah devasa alt yapı üst yapı projelerini hayata geçireceğiz hem de bunun gibi maddi olarak çok büyük yük olmasa dahi insanın hayatına dokunan, insanın hayatını kaliteli kılacak hizmetleri de inşallah şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Glütensiz gıda büfesini kendisine gönderilen mektupla çikolata yiyemeyen kız çocuğundan etkilenerek, açtıklarını belirten Bilgin, "Bu projenin kahramanı o kızımız aslında, onun şahsında tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Bizde bundan sonra belediye olarak insan odaklı, insan merkezli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ramazan ayında çölyak hastası olup da maddi durumu elverişsiz olan kişilerin tespiti yapılarak 1 aylık gıda ihtiyaçları karşılanacak" dedi.

İkiz kızları çölyak hastası olan Fikriye Güventürk ise "Çölyaklı aileler olarak böyle bir uygulama olduğu için çok mutluyuz. Sivas'ımıza çölyak hastalarının tüketebileceği ürünler açısından bir rahatlık kazandırıldı. Belediye başkanımız ve bu büfenin hayata geçmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük rahatlık. Uygun ürün bulabilmek için sürekli marketleri dolaşıyorduk. Bu büfe çok güzel oldu" diye konuştu. 


Sivas'ta, çölyak hastalarına glütensiz ramazan kolisi
Sivas'ta, çölyak hastalarına glütensiz ramazan kolisi
Sivas'ta, çölyak hastalarına glütensiz ramazan kolisi
Sivas'ta, çölyak hastalarına glütensiz ramazan kolisi
Sivas'ta, çölyak hastalarına glütensiz ramazan kolisi
Sivas'ta, çölyak hastalarına glütensiz ramazan kolisi
Sivas'ta, çölyak hastalarına glütensiz ramazan kolisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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