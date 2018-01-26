Sivas'ta Çocukların Kızak Keyfi

Sivas'ta yarı yıl tatili fırsat bilen çocuklar kızak, poşet ve tepsilerle kayarak gönüllerince eğlendi.

Sivas'ta aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kentteki kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine gitme imkanı bulamayan çocuklar mahallelerinin çeşitli bölgelerinde eğimli alanlarda kendi imkanları ile kayak keyfi yaptı. Yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar yanlarında getirdikleri el yapımı kızak, poşet, bidon ve tepsilerle kayarak karın keyfini çıkardı.

410 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Bu arada kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 410 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 12, ilçelerden Akıncılar'da 5, Altınyayla'da 6, Divriği'de 59, Doğanşar'da 26, Gemerek'te 20, Gürün'de 50, Hafik'te 15, İmranlı'da 36, Kangal'da 40, Suşehri'nde 14, Şarkışla'da 43, Ulaş'ta 4, Yıldızeli'nde 45, Zara'da 35 olmak üzere 410 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdare ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.