Sivas'ta çocuklar tahtadan yaptırdıkları kayaklarla karın keyfini çıkardı - Haberler
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Sivas'ta çocuklar tahtadan yaptırdıkları kayaklarla karın keyfini çıkardı

Sivas'ta çocuklar tahtadan yaptırdıkları kayaklarla karın keyfini çıkardı
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Ballıca köyünde yaşayan çocuklar, marangoza tahtadan yaptırdıkları kayaklarla karın keyfini çıkardı.

KOYULHİSAR, SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Ballıca köyünde yaşayan çocuklar, marangoza tahtadan yaptırdıkları kayaklarla karın keyfini çıkardı.

İlçeye yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki köyde barınan çocuklar, köydeki bir marangoza kayak takımını andıran ve iple kontrol ettikleri "dikilme" adı verilen kayak takımları yaptırdı.

İl genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesini de fırsat bilen çocuklar, köyde oluşturdukları pistte kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Çocuklardan Kemalettin Demir, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak yapmayı çok istediğini ifade etti.

Recep Uçar ise iple yön verdikleri kayakla kar tatilini eğlenceli hale dönüştürdüklerini dile getirdi.

Sivas'ta çocuklar tahtadan yaptırdıkları kayaklarla karın keyfini çıkardı

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

Koyulhisar, Sivas, kar, Güncel, Haber

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