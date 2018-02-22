Sivas'ta Çocuklar İçin Trafik Eğitim Parkı

Sivas Belediyesi tarafından gelecek nesillere trafik bilincinin aşılanması amacıyla 'Trafik Eğitim Parkı' projesi hayata geçiriliyor.

Yenişehir bölgesindeki halk otobüslerinin eski toplanma merkezinde kurulacak olan trafik eğitim parkında, Sivas genelindeki okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine trafik kuralları uygulamalı olarak öğretilecek. Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan trafik eğitim parkında, bir şehirdeki trafik akışının yansıtılması adına yaya yolları, hemzemin geçitler, alt geçitler, üst geçitler, ışıklı kavşaklar, döner kavşaklar ve akülü araçlar yer alacak. Tüm trafik işaretlerinin de yer alacağı pistte, öğrenciler trafik işaretlerini ve kurallarını uygulamalı olarak öğrenebilecek. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün eski hizmet binası da öğrencilerin eğitim göreceği kitap-cafe şeklinde düzenlenecek.

Projenin Nisan ayında başlayıp bir ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. - SİVAS