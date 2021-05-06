Çocuğun balkondan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Çocuğun balkondan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta balkondan düşen çocuk yaralandı, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Sivas'ta balkondan düşen çocuk yaralandı, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Demircilerardı Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1'inci katında oturan 10 yaşındaki O.B.T, evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine O.B.T, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

O.B.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun balkondan düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuğun balkondan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Çocuğun balkondan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Çocuğun balkondan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Çocuğun balkondan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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