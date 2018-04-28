Sivas'ta 'Çince' Kursu İlgi Görüyor

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Halk Eğitim bünyesinde açılan Çince kursu ilgi görüyor.

Suşehri Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan Çince kursuna, ilçedeki öğrenci ve çeşitli meslek sahipleri ilgi gösterdi. Halk Eğitim Müdürlüğü'nün kadrolu eğitmeni Hasan Çağatay Erkuş tarafından verilen eğitimlerden son 2 yılda 104 kişi yararlandı. Erkuş, "Eğitim 2016 yılından beri devam ediyor. Şu ana kadar da 104 öğrencimiz A-1 ve A-2 seviyesinde belgelerini aldı. Çince eğitimi Halk Eğitim Merkezleri arasında sadece burada veriliyor. 2018 yılı bildiğiniz gibi Çin'de Türkiye Turizm Yılı. Bu bağlamda biz de bütün kursiyerler arasından seçilecek öğrencilerimizle bir Çin seyahati yapmayı düşünüyoruz" dedi.

'YOĞUN TALEP ÜZERİNE AÇILDI'

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamza Ulusoy ise 2016 yılında Çince norm oluşturulduktan sonra eğitimci Hasan Çağatay Erkuş'un ilçeye geldiğini belirterek, "Hocamızın gelişiyle yaklaşık 100 üzerinde kursiyerimize A-1, A-2 seviyesinde, Çince kursumuz açılıp belgeleri verildi. Halk arasında yoğun bir talep var. Sadece öğrenciler değil, kamu çalışanları, okul müdürleri, müdür yardımcıları yoğun talep gösteriyor. Bilindiği gibi 2018 yılı Çin Halk Cumhuriyeti'nde Türkiye Turizm Yılı ilan edildi. Bizim de amacımız Çince'yi öğrenen öğrencilerimize Çin'i gezdirmek. Ülkemizdeki birkaç üniversite ile işbirliği yaparak Çin'e gitmek için projeler oluşturduk ve son aşamalarına geldik" diye konuştu.

'REVAÇTA BİR DİL OLACAK'

Kursiyerlerden Gülşah Örnek, Çin'in dünya devi olma yolunda ilerlediğini, bu nedenle Çince öğrenmek istediğini belirterek, "İlk olarak tanışmayı öğrendik, saatleri, yol tariflerini öğrendik. Çin'e gittiğimiz zaman kaybolmayız diye düşünüyorum. Suşehri gibi bir yerde böyle bir kursun açılması, hocamızın da burada olması bizim için büyük bir şans" dedi.

Çince kursunda haftanın yedi günü eğitim veriliyor.

- Sivas