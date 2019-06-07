Sivas'ta cinayet
Sivas'ta tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ta tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Osman Köse (30), Köklüce köyü İncesu mezrasında balık tutan babası Bayram Köse'nin aracının çamura saplandığını öğrenerek bölgeye gitti.
Yardım istemek için otomobiliyle mezra yakınlardaki kum ocağına gelen Köse, ocakta çalışan E.Y. ve O.Y'nin yanına yaklaştı.
İşçiler, kendilerine yaklaşırken aracını üzerlerine sürdüğünü öne sürdüğü Köse ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y'nin, yanında bulunan tabancayla otomobildeki Köse'ye ateş ettiği iddia edildi.
Yaralanan Köse, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
E.Y. ve O.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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