Sivas'ta Cinayet
Sivas'ta akrabası tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sivas'ta akrabası tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ziya Çakmak (43) ile akrabası F.G, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde karşılaştı. Taraftar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.G, Çakmak'ı karın bölgesinden bıçakladı.
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Çakmak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
F.G. ise olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA