Sivas'ta, çil kekliği avlayan 4 kişiye 23 bin lira ceza

SİVAS'ta avlanması yasak olan çil kekliği vuran 4 kişiye 23 bin lira para cezası kesildi.

SİVAS'ta avlanması yasak olan çil kekliği vuran 4 kişiye 23 bin lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında Şarkışla ve Yıldızeli ilçelerinde 23 avcıyı denetledi. Denetimlerde avlanması yasak 18 çil kekliği vuran 4 kişiye toplam 23 bin lira para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Zafer