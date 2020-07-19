Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Sİ· Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
19.07.2020 00:33 | Son Güncelleme: 19.07.2020 01:02
Sİ· Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Çağlayan köyünde, H.C. (53) ile aralarında husumet bulunan N.Ö. (35) ve M.Ö. (29) tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.C, av tüfeğiyle N.Ö. ve M.Ö'ye ateş etti.
Yaralanan iki kişi, Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
H.C. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA