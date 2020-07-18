Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan kavgada, köy muhtarı ile tarafları ayırmak isteyen kadın silahla yaralandı.

Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
18.07.2020 23:35 | Son Güncelleme: 18.07.2020 23:35

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan kavgada, köy muhtarı ile tarafları ayırmak isteyen kadın silahla yaralandı.

Günışık köyü yaylasında, muhtar Hüseyin Karaaslan ile E.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

E.K, daha sonra av tüfeğiyle Karaaslan'ın evine ateş etti. Muhtar Karaaslan ve silah seslerini duyarak kavgayı ayırmak için olay yerine gelen Duygunur Kavalcı yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Karaaslan, Sivas'a sevk edildi.

E.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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