Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

AA, Halife Yalçınkaya - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Sivas'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Sivas'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Yenidoğan Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında H.H.Ç. (24), C.F. (25) ve A.A. (27) bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın 3 failinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Yenidoğan, Polis, Sivas, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title