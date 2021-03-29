Sivas'ta çıkan baca yangınını itfaiye söndürdü
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Sivas'ta çıkan baca yangınını itfaiye söndürdü

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta çıkan baca yangınını itfaiye söndürdü

Sivas'ta bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Kiraladığı araca çakar takıp gezen şahsın polislere tepkisi pes dedirtti

Sivas'ta bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kent merkezinde Sularbaşı Caddesi'nde Künii Apartmanı'nın çatısından duman yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle çatıya ulaşıp, bacada çıkan yangını söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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