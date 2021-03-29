Sivas'ta çıkan baca yangınını itfaiye söndürdü
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sivas'ta bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kent merkezinde Sularbaşı Caddesi'nde Künii Apartmanı'nın çatısından duman yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiyeyi aradı.
Olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle çatıya ulaşıp, bacada çıkan yangını söndürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde