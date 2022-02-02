Sivas'ta çığ ve gizli buzlanma uyarısı - Haberler
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Sivas'ta çığ ve gizli buzlanma uyarısı

AA, Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta çığ ve gizli buzlanma uyarısı

Sivas Valiliği, vatandaşları çığ tehlikesi ve gizli buzlanmaya karşı uyardı.

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği, vatandaşları çığ tehlikesi ve gizli buzlanmaya karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ve gelecek günlerde kar beklendiği belirtildi.

Bölge genelinde yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ riski bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi beklendiğinden kar erimeleri nedeniyle gizli buzlanma oluşabilir. Çığ riskinin olduğu yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda ve gizli buzlanmalarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir."

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Sivas, kar, Güncel, Haber

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