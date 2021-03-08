Sivas'ta çiftlik evinde kumar oynayan 11 kişiye 48 bin 950 lira ceza
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Sivas'ta çiftlik evinde kumar oynayan 11 kişiye 48 bin 950 lira ceza

08.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:44
Sivas'ta çiftlik evinde kumar oynayan 11 kişiye 48 bin 950 lira ceza

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir çiftlik evinde kumar oynayan 11 kişiye 48 bin 950 lira ceza kesildi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir çiftlik evinde kumar oynayan 11 kişiye 48 bin 950 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kangal ilçesi Reşadiye Mahallesi Kuru Sırt mevkisinde bir çiftlik evinde kumar oynandığını ihbarı üzerine eve baskın düzenledi.

Jandarma ekipleri, evde kumar oynadığını tespit ettiği 11 kişiye 48 bin 950 lira idari para cezası uyguladı.

Ev sahibine ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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