Sivas'ta çiftçilere 8,5 milyon liralık tohum dağıtıldı

Sivas'ta çiftçilere 8,5 milyon liralık tohum dağıtıldı

SİVAS'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yürütülen 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' projesi kapsamında çiftçilere toplam değeri 8,5 milyon TL'yi bulan korunga, adi fiğ, yonca, silajlık mısır, buğday, arpa, macar fiğ, tritikale, yem bezelyesi, nohut ve kuru fasulye tohumları dağıtıldı. 7,8 milyon dekar işlenen tarım arazisi, 8,3 milyon dekar mera varlığı, 415 bin büyükbaş ve 741 bin küçükbaş hayvan varlığı ve 6,2 milyar liralık tarımsal hasılası bulunan Sivas'ta çiftçi destekleri sürüyor. Bu kapsamda Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, Nadas Alanlarının ve Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirmesi Projesi, Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi ve Kaba Yem Açığının Giderilmesi Projeleri hazırlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Özel İdaresi'nce desteklenen projelerin yüzde 25'i çiftçi katkılı, yüzde 75'i ise hibeli olarak belirlendi. Yeni 4 Eylül Stadyumu yanında gerçekleştirilen programda bu yıl üreticilere toplamda toplam bedeli 8,5 milyon TL'yi bulan, bugüne kadar yapılmış en büyük bütçeli tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

'SİVAS TARIMDA BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP'

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, geçmişte olduğu gibi gelecekte de tarım ve gıdanın bugünkünden çok daha önemli olacağının, tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını döneminde bir kez daha tecrübe edildiğini söyledi. Dünyayı saran virüs ile tarımın ekonomilerdeki öneminin daha da anlaşıldığını kaydeden Vali Ayhan, "Kendi kendine yetebilen ülkeler bu süreci daha avantajlı bir şekilde atlattı. Salgınla birlikte tarımsal üretim ve gıda zincirindeki bütün unsurlar kritik sektörler olarak belirlendi. Salgının en başından beri Sivas'ta da tarımsal üretimin devam etmesini sağladık. Sivas'ın tarım alanında çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. 1 milyon hektarın üzerinde toplam tarım arazimiz var. Bu potansiyeli fırsata dönüştürmeye yönelik önemli ve gayretli adımları da atmaya devam ediyoruz. Bu nedenle, göreve geldiğimiz günden beri 'Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas' sloganıyla birçok projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ 100 YILIN SEKTÖRÜ TARIM VE HAYVANCILIK'

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise tarımsal alanda yapılan çalışmaların önemine değinerek, Türkiye'de üretim odaklı projelerin hazırlanmasının tarım ve hayvancılığın potansiyelini daha çok artıracağını söyledi. Başkan Bilgin, kırsalda sorunları büyük oranda çözüme kavuşturan Sivas'ın, tarım alanında da üretim odaklı ve üreticiyi destekleyen projelerle çiftinin yanında yer almaya devam edeceğini belirterek, "Sivas'ta kırsal altyapı alanında yapılan yatırımları neredeyse tamamladık. Şimdi bu yatırımlar yapılmamış olsaydı, tohumlara harcanan 8,5 milyon liralık kaynak kırsal altyapıya harcanacaktı. Katma değeri yüksek ürün üretebiliyoruz. Çiftçilerimizden isteğimiz de üretimi elden bırakmamaları. Önümüzdeki 100 yılın en önemli sektörü de tarım, gıda ve hayvancılık olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı