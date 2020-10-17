Sivas'ta çiftçiler ziraat odasına ait tarım makinelerini kullanmaya devam ediyor

Sivas'ta çiftçilerin, ziraat odasına ait katı gübre dağıtma römorku ve taş toplama makinesini kullanmaya devam ettiği bildirildi.

Sivas'ta çiftçilerin, ziraat odasına ait katı gübre dağıtma römorku ve taş toplama makinesini kullanmaya devam ettiği bildirildi.

Sivas Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla oda bünyesine kazandırılan katı gübre dağıtma römorku ve taş toplama makinesini çiftçiler kullanmaya devam ediyor.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, bu kapsamda ilçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Çongar köyünde çiftçilik yapan Hasan Çongar'ın arazisinde katı gübre dağıtma makinesiyle gübre dağıttı.

Çetindağ, çiftçileri organik tarıma yönlendirmek ve köylerdeki görüntü kirliliğini önlemek amacıyla söz konusu araçları çiftçilerin hizmetine verdiklerini bildirdi.

Çetindağ, "Biliyorsunuz köylerimizde hayvansal atıklar belli yerlere toplanıp yıllarca duruyor. Birçok çiftçimizin gücü yetmediği için bunu arazisine atamıyor. Biz de bu kampanyayı başlattık. İl Özel İdaremiz ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla alınan 2 adet taş toplama makinesiyle 2 adet katı gübre dağıtma römorku Ziraat Odamıza hibe edilmişti. Biz de bunları çiftçilerimizin emrine sunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde