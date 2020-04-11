Sivas'ta çiftçiler, hazine arazilerinin üretime açılmasından memnun
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Sivas, Güncel

Sivas'ta çiftçiler, hazine arazilerinin üretime açılmasından memnun

TARIM ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazineye ait atıl tarım arazilerinin örnek ekim için çiftçilerin kullanımına açılması, Sivas'taki çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

11.04.2020 08:11 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:12
Sivas'ta çiftçiler, hazine arazilerinin üretime açılmasından memnun

TARIM ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazineye ait atıl tarım arazilerinin örnek ekim için çiftçilerin kullanımına açılması, Sivas'taki çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Ekilmeyen yer kalmayacak. Bu çalışma ile ülkemiz dışarıya mahkum edilmeyecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından pilot uygulama olarak başlatılan çalışmayla ilk etapta 9 milyon metrekare alanda ekim yapılacak. Hazineye ait arazilere hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi ürünlerin ekilmesi sağlanacak. Çiftçiler, arazileri bedelsiz olarak örnek ekimler için kullanacak. Çalışmada ayrıca, kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık tanınacak. Atıl hazine arazisinin olduğu köylerde ikamet eden çiftçilere ise yapılacak olan puanlama sistemiyle öncelik verilecek. Yapılacak uygulama Sivas'ta da hayata geçirilecek.

'İNŞALLAH SİVAS'TA BUNU BAŞARACAĞIZ'Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulunarak, uygulamada geç kalındığını belirtti. Çetindağ, "Şu anda koronavirüs nedeniyle dünyadaki sistemlerin çoğu değişti. Devletimiz tarımın ne kadar önemli olduğunu hissetti. Bu arazilerin bir an önce tarıma açılıp, ülkemize katkı da bulunması için böyle bir çalışma yapıldı. Ben bundan dolayı devletimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu Sivas'ta en kısa zamanda başlatılacak. Ekilmeyen yer kalmayacak. Bu çalışma ile ülkemiz dışarıya mahkum edilmeyecek. Çiftçilerimizin sonuna kadar üretmesi gerekiyor. Bizim başka bir ülkemiz yoktur. Dışarıya bağımlılık olmaması için biz üreteceğiz. Şu anda ilk etapta çiftçimiz bu uygulamadan çok memnun. Sıkıntılarımız var ama bu atıl vaziyetteki hazine arazilerinin tarıma açılmasından dolayı memnunuz. İnşallah buğday deposu olan Sivas'ta da bunu başaracağız" dedi.'BU ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA'Merkeze bağlı Bingöl köyünde çiftçilikle uğraşan Ali Yalçın ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu çok güzel bir uygulama. Yerinde ama geç kalınmış bir uygulama. Yapılan çalışmadan memnunuz" diye konuştu.'TOPRAK İŞLENDİĞİ SÜRECE GÜZEL'

Durak Yurt da, "Devletimizden Allah razı olsun. İnşallah devamı da gelir. Çiftçimiz çok sıkıntılı günler geçiriyor. İnşallah bu virüs belası da biterse her şey güzel olacak. Toprak işlendiği sürece güzeldir. Yattığı sürece işe yaramaz. İnşallah bunu başarırlar da bizim de yüzümüz güler" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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