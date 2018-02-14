Sivas'ta Çiçekçilerde '14 Şubat' Yoğunluğu

SİVAS'ta çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşandı.

Sivas'ta çiçekçiler, önceki yıllarda olduğu gibi 14 Şubat'ın piyasaya da hareketlilik getirdiğini söyledi. Sevgililer Günü öncesi siparişleri alan çiçekçiler hazırlıklarını tamamlayarak en çok tercih edilen gül, orkide, papatya gibi çiçekleri stoklarında çoğaltarak Sevgililer Günü'ne hazırlandı. Kentte 25 yıldır çiçekçilik yapan Adem Çakmak, "Sevgililer Günü çiçekçilerin bayramıdır. Tüm çiçeklerimiz geldi. Orkideler ve güller hepsi hazırda. Siparişlerimizi aldık. En fazla talep gören çiçek, 'çiçeklerin padişahı' dediğimiz güldür. Ondan sonra orkide geliyor. Sivas'ta farklı buket türleri ve dizaynları yaptık. Çiçeklerimiz 1 liradan başlıyor. Üst sınırımız yok. Müşterinin tercihine bağlı" dedi.

- Sivas