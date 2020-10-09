Sivas'ta CHP'den esnafa destek açıklaması
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Sivas'ta CHP'den esnafa destek açıklaması

09.10.2020 15:03 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:07
Sivas'ta CHP'den esnafa destek açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, esnafın zor durumda olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, esnafın zor durumda olduğunu belirtti.

Coşkun, parti binasında düzenlediği basın toplantısında ülkenin ağır bir salgın sürecinden geçtiğini söyledi.

Tüm vatandaşların bu süreçten olumsuz etkilendiğini savunan Coşkun, en ciddi sıkıntıyı yaşayan kesimin başında esnafın geldiğini belirtti.

Ülke genelinde 335 bin esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığını öne süren Coşkun, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz haziran ayında 7 bin 222 iş yeri kapanırken, bu rakam son 5 yılın bütün haziran aylarındaki en yüksek veri olarak kayıtlara geçmiş durumdadır. Acilen bir esnaf bakanlığı kurulmalıdır. Esnafımız için sicil affı çıkarılmalıdır, esnafımızın kullandığı krediler, faizsiz ve ödeme gücüne göre taksitlendirilmelidir. Kiralarda stopaj kaldırılmalıdır. Bu öneriler dikkate alınarak esnaflarımızın sorunları giderilmelidir."

Milletvekili Karasu'dan Azerbaycan'a destek

Toplantıya katılan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ise kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün önemli olduğuna dikkati çeken Karasu, "Ermenistan'ın yapmış olduğu saldırıyı en başından beri lanetliyoruz. Azerbaycan, yaklaşık 30 yıl önce işgal edilen topraklarını geri alma mücadelesi veriyor. Bu haklı mücadelesinde sonuna kadar tüm CHP örgütleri ve 83 milyon ile yanındayız." dedi.Sivas'ın 4. bölgede olmasını kabul etmediklerini dile getiren Karasu, "Sivas'ın bir an önce 6. teşvik bölgesine alınması lazım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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