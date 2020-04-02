Sivas'ta, cezaevilerinde koronavirüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı Sivas'ta, cezaevilerinde koronavirüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldıSİVAS E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan işlemleri belirli periyotlarda yapılıyor.

Sivas'ta, cezaevilerinde koronavirüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

SİVAS E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan işlemleri belirli periyotlarda yapılıyor. Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda korona virüsü tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı. Cezaevine giren personellerin ateşi ölçülerek maske ve eldiven taktıktan sonra içeriye alınıyor. Cezaevi kampüsü ise belirli periyotlarla dezenfekte ediliyor. Cezaevi rink araçları da sürekli dezenfekte edilerek koronavirüse karşı önlem alınıyor. Ayrıca cezaevine nakil olan hükümlüler 14 gün ayrı hücrede karantina altına altında tutuluyor. Karantina süresi biten hükümlüler daha sonra koğuşlara yerleştiriliyor.

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu koronavirüse karşı alınan önlemleri yerinde denetledi. Uğurlu, koronavirüse karşı tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, "Kendimize, ailemize, yakınlarımıza nasıl hassasiyet gösteriyorsak emin olsunlar ondan daha fazlasını buradaki hükümlülerimize, tutuklularımıza gösteriyoruz. Bu virüsün kimseye bulaşmaması için tüm personelimizle en üst düzey tedbirleri aldık. Aileler müsterih ve rahat olsunlar" dedi.

Uğurlu, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, cezaevi görevlilerinin virüse yakalandığı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Kaynak: DHA