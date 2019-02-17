Sivas'ta Cezaevi Firarisi Yakalandı

Sivas'ta 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, tarihi kent meydanında kimlik kontrolü yapan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı güven timleri, durumundan şüphelendikleri A.K'yı (37) durdurdu.

A.K'nın yapılan kimlik sorgulamasında Aydın Açık Cezaevi'nden firar ettiği ve 5 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA