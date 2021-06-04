Sivas'ta çevre projeleri kapsamında yıllık 8 milyon fidan üretiliyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, çevre projeleri kapsamında kentte yıllık 8 milyon fidan ürettiklerini belirtti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, çevre projeleri kapsamında kentte yıllık 8 milyon fidan ürettiklerini belirtti.

Ayhan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sivas'a Nefes" projesi ile kentte topyekün ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

2020'de 4 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını, 2021'de aynı rakama ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Ayhan, diğer yandan yıllık 8 milyon fidan ürettiklerini ve bunların da toprakla buluşturulmasını sağladıklarını bildirdi.

Küçük yaşta yeşili bol bir Sivas hayalini aşılamak için de "İki Fidan Birlikte Büyüyor" projesini hayata geçirdiklerini anlatan Ayhan, "Bu çerçevede Tavra Deresi Bölgesi'ndeki 150 dönümlük sahada 2020 yılında ilimizde dünyaya gelen her bebek için 8000 fidanı toprakla buluşturarak isimlerinin olduğu tabelaları fidanlara astık. Projeye katılan ailelere, doğan bebeklerin isimlerinin yer aldığı 'İki Fidan Birlikte Büyüyor' belgeleri gönderdik. Böylece çocuklarımız fidanlarımızla büyüyerek geleceğe güzel bir miras bırakılacak." değerlendirmesinde bulundu.

???????Ayhan, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen doğal güzelliklerinden Gökpınar Gölü'nün eko turizme kazandırılması amacıyla yapımına başlanan projede de sona gelindiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde