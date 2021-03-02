Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı
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Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı

02.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:26
Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı

Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 55 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 55 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şubat ayındaki çalışmalarda, "kasten öldürme, yağma, kişiyi hürriyetinden alıkoyma, yaralama, silahla tehdit, mala zarar verme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel saldırı, cinsel taciz" gibi çeşitli suçlarından haklarında arama kararı bulunan 55 kişiyi yakaladı.

Bu kişilerden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49'u, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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