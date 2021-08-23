Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı
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Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı

Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığınca; 20 Ağustos 2021 Cuma günü 14.00-18.00 ile 21.00-23.59 saatleri arasında Türkiye Huzur Güven Uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 4 bin 540 şahıs ve bin 215 araç sorgulandı. Sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. - SİVAS

Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı
Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı
Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı
Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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