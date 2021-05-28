Sivas'ta cesedi bulunan gencin cenazesi defnedildi
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Sivas'ta cesedi bulunan gencin cenazesi defnedildi

Sivas'ta cesedi bulunan gencin cenazesi defnedildi
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta kayıp olarak aranırken cesedi bulunan gencin cenazesi göz yaşları arasında toprağa verildi.

Sivas'ta kayıp olarak aranırken cesedi bulunan gencin cenazesi göz yaşları arasında toprağa verildi.

Bademkaya köyü yakınındaki mezarlıkta toprağa gömülü bulunan E.Ö'nün (28) cenazesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Gencin naaşı, Ay Yıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay

Kümbet Mahallesi'nde E.Ö. 20 Mayıs'ta arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek evinden ayrılmış, annesi H.T. oğlunun eve dönmemesi üzerine polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine bağlı özel ekibin yaptığı araştırma sonucu, E.Ö'nün cesedi, Bademkaya köyü yakınındaki mezarlıkta gömülü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili E.Ö'nün arkadaşları B.A. (38), K.İ. (24) ve İ.P. (32) gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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