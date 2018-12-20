Sivas'ta Cep Telefonu Çekmeyen ve İnterneti Olmayan Köy Kalmayacak"

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte cep telefonu çekmeyen ve interneti olmayan köy kalmayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ayhan'ın Sivas merkez köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldiği ifade edildi.

Sivas İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programda konuşan Ayhan, kasım ayı içerisinde gerçekleşen toplantıda talep ve önerileri aldıklarını anımsattı.

Talep edilen hiçbir hususun atlanmasının mümkün olmadığını aktaran Ayhan, ancak her istenilen konunun da biran önce hayata geçmesinin kolay olmadığını vurguladı.

Köylerdeki temel sorunlardan birinin de cep telefonlarının çekmemesi olduğuna işaret eden Ayhan, "Zaman geçtikçe ihtiyaçlar da değişiyor. Artık tüm köyler internet altyapısı istiyor. Sivas'ta kısa zamanda cep telefonu çekmeyen, interneti olmayan köy kalmayacak. Hızlı bir şekilde tüm talepleri ve ihtiyaçları yerine getirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle ve köy muhtarlarından bölgenin sosyolojisine de hakim olmasını isteyen Ayhan, şunları kaydetti:

"Kırsalda ya da mahallenizde bu toprakların aleyhine işler yapan varsa harekete geçmeniz, güvenlik güçlerine bilgilendirmeniz lazım. Değişim ve dönüşüme hakim olmanız gerekiyor. Anormal bir nüfus hareketliliği ya da değişim oluyorsa bunun mutlaka farkına varmanız ve ilgili kurumlarla paylaşmanız lazım. Sizler bizim devletimizin eli ayağı, gözü kulağısınız. Hizmet edene de sahip çıkın, kavgayla gürültüyle hizmet almak mümkün değil. Nezaket çerçevesi içerisinde yardımlaşarak işlerimizi gerçekleştirelim. Özellikle hızlı tren inşaatı, baraj yapımı, yol çalışması gibi büyük yatırımlarımızda hassasiyetle yaklaşalım ve devletimize yardımcı olalım."

Bütün köylerin sorunlarının bir anda çözülemeyeceğine dikkat çeken Ayhan, "Tüm işleri öncelik sırasına göre zamana yayıp yapacağız. Yeni dönemde alınan talebe hızlı bir dönüş yapamayan ve çözüm üretemeyen, adeta zihnindeki engelleri aşamayan idarecinin ayakta durması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Programa katılan muhtarlara teşekkür eden Sivas Valisi Ayhan, "Burada 180 civarında muhtarımız var. Yörenizdeki coğrafyanın hakimi sizlersiniz. Sizlerin huzuru beraberliği de bizler için çok önemlidir. Birlik ve beraberliğimize saldıran oldu, olacak da. Ancak bunları bir ve beraber olup aştık. Bundan sonra da her türlü tehdide hep birlikte cevap vereceğiz. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA