Sivas'ta cenaze namazları mezarlıkta kılınıyor
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Sivas'ta cenaze namazları mezarlıkta kılınıyor

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze namazları, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda kılınmaya başlandı.

25.03.2020 15:23 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:23
Sivas'ta cenaze namazları mezarlıkta kılınıyor

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze namazları, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda kılınmaya başlandı. Namaz sırasında sosyal mesafe kuralına da özen gösteriliyor. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetlerin durdurulmasından sonra cenaze namazlarına da düzenleme getirildi. Bu kapsamda Sivas'ta daha önce her camide kılınabilen cenaze namazları kente bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı'na alındı.Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, cenazeleri Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan gasilhanede yıkama işlemini gerçekleştiriyor. Ailelerin talebi halinde ise oluşturulan alanda sosyal mesafenin korunması şartıyla cenaze namazı kılınarak, ölen kişiler son yolculuğuna uğurlanıyor.


Kaynak: DHA

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Güncel Manşet

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