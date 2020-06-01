Sivas'ta cenaze aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Sivas'ta cenaze aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde cenaze aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta cenaze aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
01.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:08

Sivas'ın İmranlı ilçesinde cenaze aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Mehmet Özçelik (51) yönetimindeki 27 BSH 44 plakalı cenaze nakil aracı, Sivas-Erzincan kara yolunun Piredere köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan yedek şoför Mehmet Sait Aslan (48) yaralandı.

Aslan, İmranlı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.

Kazanın, araç Gaziantep'ten Erzincan'a cenaze götürdükten sonra dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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