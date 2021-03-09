Çatıya çıkan çocuk paniğe neden oldu

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Sivas'ta, bir apartmanın çatısına çıkan ve komşularının "çatıda hareketsiz duruyor" ihbarı yaptığı çocuk, polis ekiplerince indirildi.

Sivas'ta, bir apartmanın çatısına çıkan ve komşularının "çatıda hareketsiz duruyor" ihbarı yaptığı çocuk, polis ekiplerince indirildi.

Fatih Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında bir çocuğun hareketsiz durduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından çatıdan indirilen S.K. (14), ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan S.K, evine gönderildi.

S.K, gazetecilerin, çatıya neden çıktığı sorusuna yanıt vermedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer