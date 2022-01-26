Sivas'ta çatısı çöken ahırdaki 3 büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri kurtardı - Haberler
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Sivas'ta çatısı çöken ahırdaki 3 büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri kurtardı

Sivas'ta çatısı çöken ahırdaki 3 büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri kurtardı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çatısı çöken ahırda göçük altında kalan 3 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince kurtarıldı.

GEMEREK, SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çatısı çöken ahırda göçük altında kalan 3 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Eğerci köyünde Hüseyin Şahin'e (69) ait ahırın brandayla kapatılan çatısı yoğun kar yağışının ardından çöktü.

Bilgi verilmesi üzerine köye giden jandarma ekipleri, göçük altında kalan 3 büyükbaş hayvanı kurtardı.

Yaralanan bir inek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince tedavi edildi.

Diğer hayvanlar ise ahırın çökmeyen bölümüne yerleştirildi.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Gemerek, Sivas, kar, Güncel, Haber

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