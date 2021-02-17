Sivas'ta çatısı çöken ağıldaki 700 koyunu jandarma ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas'ta çatısı çöken ağıldaki 700 koyunu jandarma ekipleri kurtardı

17.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:36
Sivas'ta çatısı çöken ağıldaki 700 koyunu jandarma ekipleri kurtardı

Sivas'ın Kangal ilçesinde çatısı çöken ağıldaki koyunlar, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde çatısı çöken ağıldaki koyunlar, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kangal ilçesi Mancılık köyü Kırkpınar mezrasında hayvancılıkla uğraşan Metin Polat, İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak içerisinde 700 koyununun bulunduğu ağılın çatısının yoğun kar dolayısıyla çöktüğünü bildirdi.

İhbar üzerine mezraya giden Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanları ağıldan çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Osman Kavala Özlem Zengin Pervin Buldan Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Meghan Markle Hüner Coşkuner
Spor Mesut Özil Erol Bulut Arda Turan Metin Oktay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Tbmm Şehit Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta çatısı çöken ağıldaki 700 koyunu jandarma ekipleri kurtardı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 14:39:36. #1.14#
title