Sivas'ta, çatılarda buz sarkıtları oluştu
Haberler » Güncel » Sivas'ta, çatılarda buz sarkıtları oluştu - Haber

Sivas'ta, çatılarda buz sarkıtları oluştu

SİVAS'ta 3 gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından kar temizleme çalışmalarına ağırlık verildi.

14.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:38
Sivas'ta, çatılarda buz sarkıtları oluştu

'ta 3 gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından kar temizleme çalışmalarına ağırlık verildi. 671 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte, soğuk havanın etkisiyle çatılarda boyu 1 metreyi geçen buz sarkıtları oluştu.

Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı 'ta, kar temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme ve temizleme çalışmalarını sürdürdü. Kar yağışının ardından kentte etkili olan soğuk havayla merkezde ve ilçesindeki çatılarda boyu 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Kent genelinde 671 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. Tecer- Beypınarı, Suşehri- Polatlıderesi- İmranlı ve Soğuk Çermik- Doğanşar yolları da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler