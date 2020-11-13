Sivas'ta çatıdan düşen kadın öldü
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Sivas'ta çatıdan düşen kadın öldü

13.11.2020 20:31 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:35
Sivas'ta çatıdan düşen kadın öldü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evinin çatısından düşen kadın hayatını kaybetti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evinin çatısından düşen kadın hayatını kaybetti.

Ümmühan Fındık (73), Ortaköy'deki evinin çatısından dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Fındık, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fındık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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