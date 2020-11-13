Sivas'ta çatıdan düşen kadın öldü
13.11.2020 20:31 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:35
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evinin çatısından düşen kadın hayatını kaybetti.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evinin çatısından düşen kadın hayatını kaybetti.
Ümmühan Fındık (73), Ortaköy'deki evinin çatısından dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Fındık, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fındık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer