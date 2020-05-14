Sivas'ta çatıda mahsur kalan kişi itfaiye merdiveniyle indirildi
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Sivas'ta çatıda mahsur kalan kişi itfaiye merdiveniyle indirildi

Sivas'ta 4 katlı binanın çatısında mahsur kalan 33 yaşındaki kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sivas'ta çatıda mahsur kalan kişi itfaiye merdiveniyle indirildi
14.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 14.05.2020 12:10

Sivas'ta 4 katlı binanın çatısında mahsur kalan 33 yaşındaki kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Eski Kale Mahallesi Hocam İmam Cami Caddesi'nde bitişik şekilde yapılan 4 katlı binanın çatısındaki O.K, aşağıya inemeyince çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Boş binanın dış kapısının kilitli olması nedeniyle içeri giremeyen ekipler, dışarıda branda açtı.

Daha sonra çatıya çıkan bir itfaiye eri, O.K'yi itfaiye merdiveniyle indirdi.

Polisin çatıya nasıl ve neden çıktığı yönündeki sorularına O.K, "Dün gece burada kavga oldu. Ben kaçıp, bir binaya girdim. Sonra çatıda mahkeme kuruldu, orada kaldım." diye yanıt verdi.

O.K, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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