Sivas'ta canlı kurbanlıklar kilogramı 30-35 liradan satılacak
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Sivas'ta canlı kurbanlıklar kilogramı 30-35 liradan satılacak

Sivas'ta canlı kurbanlıklar kilogramı 30-35 liradan satılacak
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta canlı kurbanlıkların kilogram fiyatı 30-35 lira olarak belirlendi.

Sivas'ta canlı kurbanlıkların kilogram fiyatı 30-35 lira olarak belirlendi.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yazılı açıklamasında, besici ve üreticilerle yaptıkları toplantıda canlı kurbanlıkların kilogram fiyatlarını belirlediklerini, erkek büyükbaşın 32, damızlık vasfını kaybetmiş düve ve dişi koyunun 30, erkek koyunun ise 35 liradan satılacağını kaydetti.

Kombinalardaki kesim ücretlerinin ise büyükbaş için 700, küçükbaş için 150, parçalamanın paylama hariç 500 lira olarak belirlendiğini kaydeden Hastaoğlu, et çekim ücretinin ise 2 lira olduğunu aktardı.

Hastaoğlu, hayvan alırken dikkat edilmesi gereken hususları da şöyle sıraladı:

"Hemşerilerimiz belediyelerimiz tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabilirler. Hayvan kesimleri için Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat alınmış mezbaha, kombinalar ile belediyelerimizce belirlenen geçici kesim yerleri ve besi çiftlikleri tercih edilmelidir. Vatandaşlarımız aldıkları kurbanlıkları küpe numarasıyla 'HAYSAG' mobil uygulamasından sorgulayabilecekler. Veteriner sağlık raporu olmayan, çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi bulunan, çok genç, etleri olgunlaşmamış, kılları karışık ve mat halde olan, bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, salya akıntısı bulunan ve uzuvları eksik olan hayvanlar satın alınmamalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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