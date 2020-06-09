Sivas'ta canlı hayvan pazarı yeniden açılacak
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Sivas'ta canlı hayvan pazarı yeniden açılacak

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan canlı hayvan pazarı, 13 Haziran Cumartesi günü yeniden faaliyetine başlayacak.

Sivas'ta canlı hayvan pazarı yeniden açılacak
09.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:10

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan canlı hayvan pazarı, 13 Haziran Cumartesi günü yeniden faaliyetine başlayacak.

Vali Salih Ayhan, canlı hayvan pazarında incelemede bulunarak tedbirler hakkında bilgi aldı.

Hayvan pazarının cumartesi günü yeniden açılacağını belirten Ayhan, "Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında pandemi sürecinde birçok kısıtlamalar getirildi. Yakın zamanda normalleşme takvimi içerisinde de birçok kısıtlamalar kaldırıldı." dedi.

Ayhan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarı olması hasebiyle birçok ilden yoğun şekilde buraya misafirlerimiz, tüccarlarımız geliyor. Pandemi sürecinde aldığımız tedbirler çok başarılı sonuçlar verdi. Türkiye'de bu alanda en iyilerden birisiyiz. Şarkışla da bunların en başında gelmekte. İlçede hiç vaka olmadı. Kurumlarımızın bu konuda reaksiyonları, kurallara riayet etmesi ve vatandaşımızın bilinçli olması hasebiyle bu süreci çok iyi götürdük. Dolayısıyla 2 hafta boyunca da hayvan pazarımızı açmadık. Ama gelinen noktada sürecin normalleşmesiyle birlikte bu alandaki kısıtlamamızı şimdi kaldırıyoruz."

Ateş ölçümü ve maske denetimi yapılacak

Pazarda alınan önlemler hakkında da bilgi veren Vali Ayhan, alanın dezenfekte edildiğini, giriş ve çıkışların kontrol altında tutulduğunu söyledi.

Pazara girecek tüm vatandaşların ateşinin ölçüleceğini, maskesi olmayanların alınmayacağını vurgulayan Ayhan, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum ama dikkatli olacağız, tedbirleri asla gevşetmeyeceğiz. İkazlara kulak vereceğiz ve getirdiğimiz güzel süreci inşallah nihayetlendireceğiz." diye konuştu.

Vali Ayhan, pazar alanının genişletilmesi konusunda Özel İdare tarafından çalışma başlatılacağını da anlatarak, "Burası bizim gözbebeğimiz, markamız, Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı. Bu bilinç ve şuurla buraya desteğimiz her daim devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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