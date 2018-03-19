Sivas'ta "Çanakkale Şehitlerini Anma" Konseri

Sivas'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla "Çanakkale Şehitlerini Anma" konseri düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ve ses sanatçıları, Çanakkale kahramanlık türküleri seslendirdi.

"Türkiye" türküsüyle sona eren konserde askerler, ellerinde Türk bayraklarıyla parçaya eşlik etti.

Konseri, Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, koro müdürü Murat Karakuzu, askerler ve vatandaşlar izledi.