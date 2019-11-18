Sivas'ta çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

18.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:46

Sivas'ta çamura saplanarak mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karşıyaka Mahallesi Kızılırmak kenarında bir ineğin çamura saplandığını gören vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, bir ucunu ineğin vücuduna bağladıkları ipin diğer ucunu ise itfaiye aracının önündeki kancaya taktı.

Çamura saplanan inek itfaiyecilerin uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA